In der Nacht zum Dienstag sind die Temperaturen auf Mallorca in den Keller gerutscht. Laut dem Wetterdienst Aemet war es in der Serra d'Alfàbia mit fünf Grad am kältesten. Sechs Grad wurden unter anderem in Campos, Manacor, am Flughafen, in Llucmajor, Petra und Sineu gemessen. Zweistellig waren die Werte nur an der Nordwestküste und im Süden.

T mín ºC hoy en #IllesBalears#Mallorca:

5 Serra d'Alfàbia

6 Campos, Salines

6 Campos

6 Manacor

6 Escorca, Lluc

6 Aerop. Palma de Mallorca

6 Escorca, Son Torrella

6 Palma, Universitat

6 Petra

7 Llucmajor

7 Sineu

7 Santa María

8 Sa Pobla

Der Vorhersage zufolge soll die Nacht zum Mittwoch noch etwa zwei Grad kälter werden: Dann wird das Quecksilber in Palma auf lediglich noch vier Grad fallen. Im Gebirge könnte es noch unangenehmer werden. Den Temperatursturz hatte ein Tiefdruckgebiet bewirkt, das am Sonntagabend ergiebigen Regen brachte. Was die Tagestemperaturen anbelangt, so steigen diese am Dienstag und bis zum Wochenende auf 17 Grad. Erst am Wochenende steigt die Regenwahrscheinlichkeit wieder auf 85 Prozent an, mit viel Wind wird nicht gerechnet. Zum Dezember-Beginn sinkt die Schneefall-Grenze auf 1300 Meter. Ähnliche Nachrichten Regen und Sturm: Das können Sie bei schlechtem Wetter auf Mallorca unternehmen Ob die Temperaturen vor Weihnachten wieder ansteigen, ist nicht abzusehen. Angesichts der ungewöhnlich hohen Werte im vergangenen Sommer und Herbst kann dies jedoch nicht ausgeschlossen werden.