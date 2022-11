Ein lauter Countdown ging auf der Plaça de la Reina dem Highlight dieser Adventszeit voraus, als Palmas Weihnachtsbeleuchtung im Beisein von hunderten Schaulustigen feierlich in Betrieb genommen wurde. Für das Anknipsen dieses Lichtermeers war in diesem Jahr der Verein Gira-Sol zuständig, der sich für Menschen mit psychischen Problemen einsetzt. Neu sind in diesem Jahr ein Stern mit zwölf Metern Durchmesser an der Plaça de la Porta de Santa Catalina, eine neun Meter hohe begehbare Kugel, sowie zwei riesige Leuchtbögen im Carrer Nuredduna. Der 20 Meter hohe Weihnachtsbaum ist aufgrund einer Baustelle im Parc de la Mar in den Parc ses Estacions verlegt worden.

Für das Fest der Liebe wurden insgesamt 1106 Bäume mit Leuchtgirlanden versehen, 1048 große und 964 mittelgroße Kugeln und Sterne aufgehängt sowie 282 Kilometer Girlanden verlegt – und das mit energiesparenden LED-Lampen. Wegen der Energiekrise werden die Lichter werktags gegen 18 Uhr eingeschaltet und leuchten dann lediglich bis etwa 22 Uhr. Diese Zeitspanne wird am Wochenende bis Mitternacht verlängert und an den Weihnachtsfeiertagen bis sechs Uhr morgens ausgeweitet. Wie der mallorquinische Einzelhandelsverband Pimen angab, sei die Weihnachtsbeleuchtung auch für das Kaufverhalten potenzieller Konsumenten wichtig. Die Lichtbögen in der neuen Fußgängerzone Carrer Nuredduna.