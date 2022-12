Wer an diesem Wochenende auf Mallorca unterwegs ist, der sollte stets einen Regenschirm mit sich tragen. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet wird es in den kommenden Tagen immer wieder Regenschauer und Gewitter geben. Hin und wieder zeigt sich allerdings auch die Sonne. Der Donnerstag wird allerdings eher Grau in Grau bleiben, die Temperaturen erreichen lediglich 14 Grad. Nachts sinken die Werte auf 7 Grad herab.

Der Freitag startet in einigen Regionen wie Pollença, Sa Pobla und Artà mit Sonnenschein, in Palma, Santa Maria del Camí und Sóller kann es hingegen zu Gewittern und Niederschlägen kommen. Eine Wetterwarnung wurde bisher noch nicht herausgegeben. Im Laufe des Tages bleibt es inselweit unbeständig, in der Mittagszeit lockert der Himmel auf und es scheint die Sonne, doch schon am Nachmittag ziehen erneut Gewitter auf. Die Temperaturen liegen bei 15 Grad in Palma und Andratx, in Sóller, Inca und Manacor steigt das Thermometer auf 13 Grad, in Llucmajor werden nur 12 Grad erreicht.

Auch am Samstag und Sonntag wechseln sich wolkige Abschnitte, Gewitter und Regenschauer ab. Die Temperaturen steigen leicht an, in Santanyí, Artà, Manacor und Pollença werden am Sonntag Tageswerte bis zu 17 Grad erreicht. Nachts bleibt es bei um die 7 Grad weiterhin kühl. Auch die Zeit für ein spontanes Bad im Mittelmeer ist jetzt offiziell vorbei. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit nur noch um die 17 Grad.

Die nächste Woche startet zunächst sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Doch bereits am Dienstag kann es wieder unbeständiger werden. Laut Aemet wird es dann wieder nass auf der Insel.