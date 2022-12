Bereits 380 Kilometer Straßen und Gassen sind in der Balearen-Hauptstadt mit Girlanden und Dekorationen geschmückt worden, jetzt ist eine der Hauptattraktionen hinzugekommen, auf die die Mallorquiner schon lange gewartet haben: eine große, etwa neun Meter hohe begehbare Leuchtkugel, die beständig ihre Farbe wechselt. Ursprünglich sollte sie an der Plaça Francesc García i Orell (auch Plaza de las Columnas) in Palmas Stadtteil Pere Garau aufgestellt werden. Stattdessen befindet sie sich nun seit wenigen Tagen am Passeig Sagrera in der Nähe von Palmas Lonja-Viertel.

Das Rathaus begründete die Entscheidung zum neuen Standort dieser Weihnachtsdekoration mit folgenden Worten: "Als die Kugel ankam und wir die Größe, und die Dimensionen ihrer Struktur sahen, wurde uns klar, dass sie nicht gut auf den ursprünglich vorgesehenen Platz passen würde. Daher haben wir entschieden, dass sie in einem offeneren Raum besser aussehen würde." Die neue, begehbare Weihnachtskugel führt bei so manchen kleinen Besuchern zu leuchtenden Augen.

Ein weiteres Highlight dieser Weihnachtszeit ist ein Stern mit zwölf Metern Durchmesser, der bereits am 19. November an der Porta de Santa Catalina installiert worden war und ebenfalls innerhalb von kurzen Zeitperioden seine Farbe wechseln kann.