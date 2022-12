Die Bürgermeisterin Estefanía Gonzalvo Guirado hat sich am Donnerstagabend für den Zusammenhalt zwischen Einheimischen und Zugezogenen ausgesprochen. Hintergrund war ein Treffen mit deutschen Residenten, zudem die konservative Volkspartei PP eingeladen hatte. In diesem Zusammenhang sagte die Bürgermeisterin auch, dass es in den vergangenen Jahren ein Fehler gewesen sei, nicht genug auf ausländische Residenten und ihre Bedürfnisse und Anliegen eingegangen zu sein.

Wie die englischsprachige MM-Schwesterzeitung Mallorca Bulletin berichtete, sind ähnliche Treffen auch mit anderen Nationalitäten, einschließlich der britischen Einwohner, geplant. Im kommenden Jahr finden auf Mallorca Kommunalwahlen statt. Anders als Parlaments- und Regionalwahlen dürfen ausländische Residenten ihre Stimme abgeben. Estefanía Gonzalvo von der konservativen Volkspartei PP löste im Juli dieses Jahres den Sozialisten Antoni Mir ab. Dieser wurde durch ein Misstrauensvotum offiziell abgesetzt. Antoni Mir ist der sozialistischen Partei PSOE angehörig und war erst seit vergangenem Mai als Bürgermeister des Küstenortes im Amt.