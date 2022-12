Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag in der Pfarrkirche Sant Miquel in Palma de Mallorca versucht, die wertvolle Krone der Figur des Jesuskindes zu stehlen. Nach Angaben des Pfarrers Toni Gómez ereignete sich der Vorfall gegen 14.32 Uhr. "Ein junger Mann mit Bart und langen braunen Haaren, der wie Jesus Christus aussah, betrat am vergangenen Freitagmittag die Kapelle der Mare de Déu de la Salut. Ein Gemeindemitglied bekam zufällig mit, wie der unbekannte Mann an der Krone herumhantierte", so Gómez.

Nachdem der Unbekannte entdeckt wurde, flüchtete er schließlich vom Tatort. Anstatt die mit Perlen und Edelsteinen besetzte Krone jedoch mitzunehmen, schlug der Mann sie auf den Boden und beschädigte das Schmuckstück dadurch. Der Pfarrer erstattete Anzeige bei der Nationalpolizei. Sicherheitskameras konnten den Täter identifizieren. Nach ihm wird nun gesucht. Der 30-jährige Mann soll für zwei weitere Diebstähle in der Gegend verantwortlich sein. Die Krone befindet sich nun in einem Tresor. Ein Gutachten soll den entstandenen Schaden an dem Schmuckstück kalkulieren. "Wir wissen immer noch nicht, welche Werkstatt die Restaurierung durchführen kann, denn es handelt sich um ein sehr spezielles und wertvolles Relikt mit langer Historie", erklärt der Pfarrer.