In Palma de Mallorca hat die Weihnachtsstimmung bereits Einzug erhalten. Die beleuchteten Straßen, die Kunsthandwerkerstände und der Duft von heißer Schokolade erfüllen die Straßen der Inselhauptstadt auch in diesem Jahr. Der Dezember ist die zauberhafteste Zeit des Jahres, und das lange Wochenende der Verfassung ist die ideale Zeit, um den traditionellen Spaziergang zu genießen. Ein Weg, den viele auch nutzen, um im Voraus einzukaufen, während die Kleinen zum königlichen Briefkasten gehen, um ihre Briefe für die Heiligen Drei Könige und den Weihnachtsmann einzureichen. Dieser befindet sich am Rathaus von Palma.

Zusätzlich zu den geschmückten Straßen, die mit leuchtenden Girlanden und Dekorationen Lichtern ausgestattet sind, hat Palma für das Jahr 2022 zwei neue Weihnachtsornamente. Der erste davon ist ein großer Stern: Er ist zwölf Meter hoch, wechselt die Farbe und befindet sich an der Porta de Santa Catalina, in der Nähe der Pfarrkirche Santa Creu. Die zweite Neuheit befindet sich in der Passeig Sagrera, eine große Weihnachtskugel, die ebenfalls ihre Farbe ändert und den Zugang zu ihrem Inneren ermöglicht. Zusätzlich zu diesen beiden wird auch ein großer Baum im Parc de les Estacions aufgestellt. Ähnliche Nachrichten Auch im Osten Mallorcas gehen die Weihnachtslichter an Endlich: Große Weihnachtskugel an neuem Standort in Palma aufgestellt! Mehr ähnliche Nachrichten (1) Die Flaniermeilen Born und La Rambla sind sicherlich die beliebtesten und meistfotografierten Straßen der Stadt. Die Bäume sind auf beiden Seiten mit Girlanden geschmückt, und an der Spitze hängen riesige goldene Kugeln. Die Beleuchtung wird von dem Duft heißer Kastanien und frisch gebackener Churros an den Ständen begleitet. Eine Gelegenheit, bei einem Spaziergang neue Energie zu tanken. Wie üblich gibt es auch die Fira de Nadal i Reis, mit fünf verschiedene Standorte. Insgesamt gibt es 194 Stände zu entdecken, 62 mehr als im letzten Jahr. Die Stände befinden sich auf der Plaça d'Espanya, der Plaça Major, der Plaça Porta Pintada, La Rambla und der Via Roma. Hier finden Sie unter anderem Kunsthandwerk wie Keramik, Leder, Gravuren, Schmuck, Holz, Metall, Textilien und Kunst sowie lokale Lebensmittel. Der Plaça Major ist den Krippenbauern gewidmet, wo Sie Krippen, Weihnachtsbäume, Zierkerzen, Kunstblumen, Spielzeug und typische Dekorationsgegenstände für diese Jahreszeit finden. Der Markt wird bis zum 6. Januar täglich geöffnet sein.