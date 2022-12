Auf Mallorca werden zwischen den Weihnachtsfeiertagen mehr Polizeibeamte im Einsatz sein. Damit soll in erster Linie die Sicherheit erhöht werden. Zusätzlich wurden außerdem private Sicherheitsfirmen unter Vertrag genommen, um die Beamten der Nationalpolizei und der Guardia Civil zu unterstützen.

Die staatlichen Sicherheitskräfte und -korps haben den Plan für einen sicheren Handel ins Leben gerufen, um die Prävention von Straftaten zu verbessern, denen Ladenbesitzer und Kunden zum Opfer fallen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den häufigsten Straftaten um Diebstähle, Raubüberfälle oder Betrug.

Ebenso werden die Kontrollen von Personen und Fahrzeugen an strategischen Punkten der Insel verstärkt. In Bezug auf die Welle von Briefen oder Sprengstoffpaketen, wie die an die US-Botschaft in Madrid gesendeten, haben die Nationalpolizei und die Guardia Civil die Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen. Bei der Entdeckung von seltsamen Paketen sei unmittelbar die Polizei zu kontaktieren.

In Palma hat die Polizei das Hotel, das zahlreiche geflüchtete Ukrainer beherbergt, anlässlich der Geschehnisse in Madrid dazu aufgerufen, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken.