Palmas Stadtverwaltung hat in den letzten Monaten drei Millionen Euro für die Aufforstung und Säuberung des Bellver-Parks investiert, den Bürgermeister José Hila als „grüne Lunge der Gemeinde" bezeichnete. Hila, der zusammen mit der Stadträtin für Infrastruktur, Angélica Pastor, die Aufforstungsarbeiten am Montag besuchte, betonte, dass die Pflege von Palmas größtem Naturraum "auch Teil der Verwandlung Palmas in eine freundliche und nachhaltige Stadt ist".



Neben der Bepflanzung mit Kiefern, Oliven- und Johannisbrotbäumen werden derzeit auch Natursteinmauern restauriert sowie Wege und Wegweiser erneuert, um besonders sensible Bereiche im Park vor der Zerstörung durch Spaziergänger zu verhindern.

Zur Abgrenzung der insgesamt 1,7 Kilometer langen Wege durch den Park wird vorrangig das Holz von gefällten oder umgeknickten Bäumen benutzt, das auch zur Absicherung von Böschungen und Abhängen zum Einsatz kommt. Palmas Stadtverwaltung kündigte an, bis Ende der Legislaturperiode insgesamt 10.000 neue Bäume und Sträucher im Stadtgebiet zu pflanzen.