Die Umweltgruppe GOB äußert sich auf Ihrer Homepage zu den Kontroversen um das vom Abriss bedrohte Lokal El Bungalow. Dort heißt es: "Das Rathaus kann rechtlich nicht in die Beseitigung des illegalen Gebäudes El Bungalow eingreifen."

Damit spielt der GOB auf den jüngsten Vorschlag des Palmesaner Rathauses an, das am Strand von Ciudad Jardín gelegene Kult-Restaurant unter Denkmalschutz zu stellen. Erst Ende November dieses Jahres hatten alle Parteien des Stadtrats einstimmig beschlossen, El Bungalow in den Katalog der emblematischen und schützenswerten Gebäude der Insel aufzunehmen, womit der drohende Abriss verhindert werden würde.

Die Umweltschützer verweisen zudem auf einen Erlass eines spanischen Ministeriums vom 27. Juli, in dem die Nutzung des 437 Quadratmeter großen des Restaurants untersagt wird, da es sich auf öffentlichem Terrain in der Nähe des Meers befindet. Ohne die Genehmigung der zuständigen Behörde, also der spanischen Küstenbehörde, dürfe dieses Gebiet nicht für gastronomische und gewerbliche Zwecke genutzt werden. Das auf Meeres-Delikatessen spezialisierte El Bungalow wird seit 40 Jahren von einem Familienbetrieb geleitet und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter.