Nach trüben und regnerisch-kalten Tagen hellt sich das Wetter auf Mallorca zeitweise auf. Auch mit den Temperaturen geht es laut dem Wetterdienst Aemet wieder nach oben, und zwar von lediglich 14 Grad am Sonntag auf immerhin 21 Grad am Dienstag und Mittwoch. Die Sonne setzt sich langsam aber sicher durch, am Mittwoch sind Strandspaziergänge bei warmer Strahlung möglich.

Die vergangenen Tage waren alles andere als heimelig auf der Insel: Tiefe Wolken und immer wieder Schauer verdunkelten sogar die Mittagsstunden bedenklich, wie in Deutschland kam bei manch einem bereits eine fast depressive Stimmung auf. Dennoch: So kalt wie in der Bundesrepublik, wo die Temperaturen auf breiter Front unter die 0-Grad-Grenze rutschen, war es auf Mallorca selbstredend nicht.

Ob sich anhaltendes trockeneres und helleres Wetter bis Weihnachten steht noch in den Sternen. Am Samstag regnete es örtlich durchaus ergiebig auf der Insel: In Pollença fielen 13,2 Liter auf den Quadratmeter, in Escorca waren es sogar 22,6 Liter und am Kloster Lluc 17,8.

Allgemein war es in den vergangenen Monaten auf der Insel viel zu warm gewesen: Bis Mitte November hinein war es möglich, bei molliger Wärme sogar im Meer zu baden. Der Einbruch der kühlen Jahreszeit fand erst in der zweiten Novemberhälfte statt.