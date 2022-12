Ermittler der spanischen Nationalpolizei haben eine in Barcelona angesiedelte Bande ausgehoben, deren Mitglieder auf Mallorca auf den Diebstahl von Luxusuhren spezialisiert waren. Drei Männer wurden laut einer Pressemitteilung vom Montag festgenommen und abgeführt. Der Bande werden 16 Raubüberfälle zwischen Mai und Juli in Palma zur Last gelegt.

Vor allem in den Sommermonaten sind in der Balearen-Kapitale zahlreiche Langfinger dieser Art aktiv, und dies sogar auf dem Borne-Boulevard und der Luxus-Einkaufsmeile Jaume III.. Dort wurden bereits zahlreiche solcher Delikte verübt. Die Banden-Mitglieder stammen vor allem aus Italien. Angelockt werden die Verbrecher von zahlreich anwesenden vermögenden Residenten und Urlaubern. Diese glauben, dass sie an einigen Stellen mit Armbanduhren im Wert von 50.000 Euro und mehr unterwegs sind. Erst unlängst wurde einem Ausländer auf dem gutbürgerlichen Paseo Mallorca eine Edeluhr gestohlen. Angesichts der Anwesenheit von zahllosen Touristen tummeln sich auf Mallorca traditionell in der Hochsaison viele Kriminelle. Neben Taschen- und Uhrendieben verrichten auch Einbrecher, Hütchenspieler oder Klauhuren ihr kriminelles Handwerk, und dies vor allem in den Urlaubergebieten.