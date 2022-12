Nach Zug und Überlandbussen sollen auch Palmas Stadtbusse im kommenden Jahr gratis sein. Das gab das Rathaus am Montag bekannt. Voraussetzung für die kostenlose Benutzung der sogenannten EMT-Busse ist allerdings der Besitz einer Bürgerkarte (Tarjeta ciudadana) oder einer Abo-Karte der Überlandbusgesellschaft TIB (Tarjeta intermodal). Beide Karten können nur in Palma oder in einer anderen Gemeinde auf der Insel gemeldete Einwohner beantragen. Für Urlauber bleibt die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel damit weiter kostenpflichtig.

Um die TIB-Karte (Tarjeta intermodal) zu beantragen, müssen sowohl der Ausweis im Original als auch eine Kopie vorgezeigt werden. Zudem wird eine aktuelle Meldebescheinigung, die nicht älter als sechs Monate sein darf, verlangt. Beantragt werden kann die Karte zum einen in den Service-Zentren der Eisenbahngesellschaft SFM zum anderen im Bahnhof von Palma (Estació Intermodal) unter der Plaça d'Espanya der Überlandbusse TIB sowie an den Bahnhöfen von Inca und Manacor. Die Bürgerkarte (Tarjeta ciudadana) kann im Rathaus von Palma beantragt werden. Finanziert werden die Freifahrten im öffentlichen Nahverkehr von der spanischen Zentralregierung in Madrid. Die Kosten belaufen sich auf 43 Millionen Euro für die Balearen und 81 Millionen Euro für die Kanarischen Inseln. Auf Mallorca sind U-Bahnen und Züge bereits seit dem 1. September kostenlos, auf Überlandbusse gibt es einen Rabatt von bis zu 70 Prozent. Dies ist allerdings von der Häufigkeit der Fahrten abhängig.