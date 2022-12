Die zwölfte Folge der sechsten Staffel der Reality-Soap „Der Geiger – Boss Of Big Blocks: Schrott in Málaga” wird am Mittwoch, 14. Dezember, ab 6 Uhr auf Dmax ausgestrahlt.

Paella und Sonnenschein: Malaga hat seinen Besuchern einiges zu bieten. Aber Karl Geiger und sein Chefeinkäufer Sven dürfen sich an der Südküste Spaniens nicht auf die faule Haut legen. Das Duo muss dringend Autos für den Showroom in München aufstöbern, denn bis dato war die Shopping-Tour ein Reinfall. Zum Glück haben die Männer noch einige vielversprechende Optionen auf ihrem Zettel. Oldtimer-Spezialist Andreas hat möglicherweise nicht nur Klassiker, sondern auch coole Hot Rods im Angebot. Und bei einer abgelegenen Finca lockt eine Corvette C3.