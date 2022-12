Während es in Deutschland immer kälter wird, ist auf Mallorca ein gegenteiliger Trend zu verspüren: Nach feuchtkalten Tagen ist die Feuchtigkeit geblieben, doch die Temperaturen stiegen in der Nacht zum Dienstag überraschend stark an. Bei dunklen Wolken wurden am frühen Morgen in palma ungewöhnlich hohe 18 Grad gemessen. Die 20-Grad-Marke sollte am Tag örtlich gerissen werden.

Die milden Höchstwerte sollen der Insel laut dem Wetterdienst Aemet bis Donnerstag erhalten bleiben. Nach einem regnerischen Dienstag wird der Mittwoch der Vorhersage zufolge ausnahmsweise trocken sein, am Donnerstag steigt erneut die Niederschlagswahrscheinlichkeit. Die Erwärmung liegt daran, dass der Wind böig und beständig aus dem Südosten weht. Und das soll in den kommenden Tagen auch so bleiben. Weil der Wind so böig ist, schaukelt sich das Meer auf: Deswegen wurde für Dienstag für den Süden, Westen und Nordwesten die Warnstufe Gelb ausgerufen. Für das Meer gilt diese auch noch am Mittwoch. Ob für danach ebenfalls Warnstufen dekretiert werden, ist unklar. Ein erneuter krasser Wetterwechsel ist nicht in Sicht: Auch am Wochenende und danach wird mit fast 20 Grad und sogar deutlich mehr Sonne gerechnet. Wie das Wetter an Weihnachten und Silvester wird, ist allerdings noch nicht absehbar. Der Dezember ist traditionell ein eher wechselhafter Monat auf der Insel. Für Gäste aus Deutschland, wo die Energiekosten sehr hoch sind, ist Mallorca angesichts der milden Temperaturen ein interessantes Ziel, um zu sparen und die ärgerliche Kälte mit Temperaturen derzeit bei deutlich unter 0 Grad hinter sich zu lassen. Ein entsprechender Buchungstrend wurde bereits im Oktober registriert.