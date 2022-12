Das Kloster Lluc, auf 500 Meter in der Serra de Tramuntana gelegen, hat seit Montag einen neuen Raum eingeweiht, in dem die Figuren der La Sibil-la untergebracht werden. Hierbei handelt es sich um Gestalten, mit denen die mallorquinische Nit de Nadal, also der Heiligabend am 24. Dezember gefeiert wird, und die im Jahr 2010 von der Unesco zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurden. In einem der Säle des Santuari de Lluc können Pilger und Besucher etwas über die Ursprünge dieser religiösen Figuren erfahren – etwa über die Kleidung und das Schwert, das sie in den Händen halten. Auch über den Text des "Gesangs der Sibylle", die das Jüngste Gericht sowie die Geburt von Jesus ankündigen, wird etwas erzählt.

Feierliche Einweihung: Der Diakon Toni Moreno, der Prior, Marià Gastalver, der Bischof, Sebastià Taltavull, und der Bürgermeister von Escorca, Antoni Solivellas. (Fotos: Ultima Hora) Bei der Einweihung war der Bischof von Mallorca, Sebastià Taltavull, gemeinsam mit der Priorin von Lluc, Marià Gastalver, und dem Diakon Toni Moreno, anwesend. Der neue Ausstellungsraum mit dem Namen "Espai Sibil-la" soll das ganze Jahr über von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Hier ist auch ein großer Wandteppich zu sehen, auf dem der Text des mittelalterlichen Sibil-la-Gesangs auf Spanisch, Katalanisch, Englisch und Deutsch zu lesen ist. Ebenfalls ausgestellt ist eine Kopie der Partitur der Sibil-la aus dem 15. Jahrhundert, die im Archiv des Domkapitels von Mallorca aufbewahrt wird. Unter anderem sind die Figuren des Künstlers Juan Guerra zu sehen.