Auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, haben Polizisten eine bislang nicht all zu oft auf dem Archipel verkaufte Droge sichergestellt: Bei einer Fahrzeugkontrolle entdeckten Beamte der Lokalpolizei von Sant Josep 30 Gramm rosa Kokain. Dieses Rauschgift wird "Tucibi" genannt und gilt in Südamerika, wo es hergestellt wird, als "Droge der Reichen".

Die Polizisten nahmen den Fahrer des Autos, in welchem sie das Kokain fanden, fest. Ein Gramm dieser Droge wird Polizeikreisen zufolge für 100 Euro verkauft. Handelsüblich ist weiterhin das schneeweiße Kokain, das auch im Elendsviertel Son Banya, dem Drogenumschlagplatz Nummer eins auf Mallorca, angeboten wird. Auch Tucibi ist dort anscheinend bereits ebenfalls angekommen.

Die Partyinsel Ibiza gilt europaweit als einer der ersten Anlaufpunkte für Drogen. Manche setzen sich in der Partyszene durch, andere nicht. In den Groß-Diskotheken der Insel ist es laut Medienberichten üblich, Drogen in größeren Mengen zu konsumieren, und das nicht nur unter jungen Leuten.

In Spanien ist es inzwischen legal, kleinere Mengen von Cannabis für den Eigenverbrauch zu besitzen. Der Verkauf ist dagegen ein Delikt. Hart bestraft wird der Handel mit härteren Drogen wie Kokain oder Heroin, die aus Südamerika oder Mittelasien nach Europa geschmuggelt werden.