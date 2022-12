Die Guardia Civil kontrolliert am Flughafen El Prat in Barcelona das Gepäck eines Paares aus der Ukraine. Dabei wird deutlich, dass die beiden verdächtigen Personen nicht nur für ein romantisches Wochenende nach Barcelona gekommen sind, denn in den Taschen finden die Beamten unzählige Stangen Zigaretten ...

Am Hafen von Tarifa versucht ein Pkw-Fahrer die Grenzschützer unterdessen, mit einem simplen Trick hinters Licht zu führen. Der Autodieb hat eine weibliche Begleitperson und ein Baby mit an Bord – damit das Fahrzeug nicht verdächtig erscheint. Spaniens Sicherheitskräfte sind rund um die Uhr im Einsatz, um auf der Iberischen Halbinsel kriminelle Machenschaften zu unterbinden. Die vierte Folge der zweiten Staffel der Doku-Reihe "Border Control – Spaniens Grenzschützer" wird am Freitag, 16. Dezember, ab 5.35 Uhr auf Dmax gezeigt.