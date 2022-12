Geschenke kaufen, Pakete nach Deutschland verschicken, das Weihnachtsmenü planen und Freunde auf dem Weihnachtsmarkt treffen ... die To-do-Liste in der Weihnachtszeit ist lang. Dazu gehört für viele auch, einen Weihnachtsbaum, auf Spanisch „árbol de navidad”, zu kaufen, aufzustellen und zu schmücken – am besten mit einer Tasse Kakao und begleitet von der Weihnachts-Playlist bei Spotify.

Am beliebtesten unter Deutschen auf Mallorca sind wohl die geschlagenen Bäume , meistens Nordmanntannen, die mit einem Ständer aufgestellt werden, und auch in Deutschland am weitesten verbreitet sind. Diese gibt es zum Beispiel in der Bauhaus-Filiale in Marratxí und in den Geschäften der Gärtnerei-Kette Fronda, zu finden am FAN Shopping Center nahe dem Flughafen, aber auch unweit des Ocimax in Palma. Weitere Läden sind die Gärtnerei Llabrés in Manacor und Santanyí oder auch die Spedition Mallorca Express in Llucmajors Gewerbegebiet Son Noguera. Kleine Modelle gibt es schon für um die 30 Euro, für große Exemplare sollte man bis zu 85 Euro einkalkulieren.

Eine weitere Variante ist eine Tanne mit Wurzel , die sich länger hält. Erhältlich ist diese in den Fronda-Geschäften auf Mallorca oder auch bei der Gärtnerei Llabrés in Manacor oder bei Jardin de Llucmajor. Je nach Größe und Beschaffenheit kosten sie zwischen 30 und 220 Euro.

Eine günstige und einfachere Version, auf die auch viele Menschen auf Mallorca zurückgreifen, ist der künstliche Tannenbaum . Er nadelt nicht, muss nicht entsorgt werden und man kann ihn einfach im kommenden Jahr wieder hervorholen. Oft gibt es den auch schon mit integrierter Beleuchtung und manchmal bereits geschmückt. Solche gibt es auf Mallorca quasi an jeder Ecke, zum Beispiel bei Supermärkten wie Carrefour und Alcampo, Baumärkten wie Leroy Merlin oder Bauhaus, Geschäften wie Tedi und JYSK, aber auch in den sogenannten Chinos, den von Asiaten geführten Läden, die sehr viele Artikel zu günstigen Preisen anbieten. Die einzelnen Varianten unterscheiden sich stark in Qualität, Aussehen und Größe, daher variieren auch die Preise sehr. Einen kleinen Weihnachtsbaum beim Chino bekommt man schon für unter 10 Euro, ein besonders großer und schöner kann bei Bauhaus wiederum bis zu 1200 Euro kosten. Wem der Einkauf in der Vorweihnachtszeit übrigens zu stressig ist, kann sich auch an den zahlreichen Onlineshops bedienen und sich den Tannenbaum nach Hause liefern lassen, teilweise sogar ohne Versandkosten.

Für alle Fans von Nachhaltigkeit und Secondhand gibt es außerdem zahlreiche Plattformen wie Facebook Marketplace oder die App Wallapop. Dort finden sich viele günstige Angebote, allerdings sind das fast nur künstliche Bäume.