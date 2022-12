Auf Mallorca und im Rest von Spanien können sich ab sofort auch Personen mit einem Alter von unter 60 Jahren die zweite "Booster"-Impfung gegen Covid verabreichen lassen. Wer das Angebot in Anspruch nehmen will, muss allerdings eine Begründung angeben, etwa eine Reise, die Arbeitssituation oder die Nähe zu Personen, die gefährdet sind. Dies gilt aber als reine Formsache. Die spanische Gesundheitskommission in Madrid beschloss diese Änderung am Donnerstag. Davor waren auch auf Mallorca nur Menschen mit über 60 Jahren mit dem zweiten "Booster" geimpft worden. Den Anfang hatten Bewohner von Seniorenheimen und über 80-jährige Personen gemacht.

Mittlerweile gilt Covid-19 in Spanien nur noch als endemische Krankheit. Die Fälle werden daher nicht mehr einzeln gezählt und veröffentlicht. Fast sämtliche Restriktionen wurden bereit vor mehreren Monaten aufgehoben. Übrig geblieben ist die Verpflichtung, sich eine Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln überzuziehen. Die Pandemie hatte im März 2020 ihren Ausgang genommen und sich auf die ganze Welt ausgebreitet. Die meisten Länder führten harte Restriktionen ein, die auch den Reiseverkehr stark behinderten. Mit der Impfkampagne und der Omikronvariante entspannte sich die Situation zusehends.