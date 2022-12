Über die Zukunft der von deutschen Autofahrern zerstörten Brücke am Ortseingang von Son Servera im Osten von Mallorca sollen die Einwohner des Dorfes abstimmen. Zur Wahl stehen dabei der Entwurf einer nicht vollständigen Brücke, den der Star-Architekt Rafeal Moneo ersonnen hatte, sowie ein kompletter Wiederaufbau der Konstruktion. Moneos Idee, die im Theater von Son Servera vorgestellt wurde, lehnt sich an die unvollendet gebliebene Kirche im Zentrums des Ortes an, der das Dach fehlt. Die neue Brückenkonstruktion soll denn auch auf kreative Weise unvollendet bleiben. Ob die Bürger dies so wollen, wird sich zeigen.

Im September war ein auf der Insel urlaubender deutscher Rentner mit seiner Frau mit einem Mietwagen von der Straße abgekommen und gegen einen Pfeiler des "Pont d'en Calet" gefahren. Als Unfallursache gilt als gesichert, dass der 75-jährige Fahrer des Pkw am Steuer eingeschlafen war. Die beiden Senioren waren verletzt und wurden anschließend im Krankenhaus in Manacor behandelt.