Bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Santa Maria in der Inselmitte von Mallorca sind am Freitagabend fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, war es gegen 20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der Ma-3030 zwischen Santa Maria und Santa Eugènia zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kia Sportage und einem andere Fahrzeug gekommen.

Warum einer der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Gegenverkehr geriet, versucht die Polizei noch herauszufinden. Ein 59-jähriger Mann wurde bei dem Crash so schwer verletzt, dass er von einem Krankenwagen auf schnellstem Weg in Palmas Uni-Klinik Son Espases gebracht werden musste. Er schwebt Medienangaben zufolge weiter in Lebensgefahr. Ein weiterer Verletzter konnte am Unfallort behandelt und in stabilem Zustand ebenfalls nach Son Espases gebracht werden. Drei Leichtverletzte wurde für weitergehende Untersuchungen in die Clinica Rotger gebracht.

Die Straße zwischen Santa Maria und Santa Eugènia musste aufgrund des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt werden, da sie voller Trümmerteile war. Außerdem musste sich die Feuerwehr um den Abtransport der Unfallfahrzeuge kümmern. Im Einsatz waren die Verkehrspolizei, Mallorcas Feuerwehr sowie mehrere Fahrzeuge des Notfalldienstes 061.