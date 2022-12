Es wird immer klarer, dass sich das milde bis warme Wetter auf Mallorca vor und nach Weihnachten ungebrochen hält. Für die Festtage wird mit Sonne, glücklicherweise wenig Wind und immerhin 20 Grad am Tag gerechnet. Auch für die Nächte prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet zweistellige Werte – und zwar zehn bis zwölf Grad. Deutschland wird dagegen so gut wie vollständig bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad mit Dauerregen – in höheren Lagen allerdings mit Schnee – eingedeckt, ein Ende dieses Zustands ist bis zum Jahreswechsel nicht abzusehen.

Schon seit einigen Tagen ist es auf Mallorca mit Werten von knapp unter 20 Grad so mild, dass man tagsüber und auch an manchen Abenden gar nicht heizen braucht. Während der wenigen Lichtstunden heizt sich die Luft am Tage so sehr auf, dass manch ein Passant in kurzen Hosen und T-Shirt unterwegs ist und man unbeschwerte Stunden an Stränden genießen kann, auch wenn nur mutige Zeitgenossen sich ins inzwischen schon recht kalte Meer trauen.

Wie das Wetter zum Jahreswechsel wird, ist noch relativ unklar. Laut einigen Prognosen soll es ausgerechnet in der Neujahrsnacht auf der Insel ergiebig regnen, andere meteorologische Dienste schließen klaren Himmel aber ausdrücklich nicht aus. Einig sind sich die Experten darüber, dass die Temperaturen nur wenig unter den jetzigen liegen werden. In der Neujahrsnacht strömen traditionell Tausende Menschen auf der Insel auf die Straßen, und vor allem auf dem Rathausplatz von Palma wird am intensivsten gefeiert.

Bereits im Sommer und im Herbst war es auf Mallorca wärmer bis heißer als üblicherweise gewesen. Rekordverdächtige vier Hitzewellen und Badetemperaturen sogar im November führen Experten auf den offenbar fortschreitenden Klimawandel zurück. Besonders kalt und ungemütlich wird es auf Mallorca allerdings erst im Februar und März. Der Januar wird traditionell von den sogenannten "calmas" bestimmt – überaus sonniges Spaziergeh-Wetter ohne viel Wind und keine Stürme.