Der Herbst, der auf Mallorca an diesem Mittwochabend um 22.48 Uhr endet, war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur lag bei 20,6 Grad und damit 2,3 Grad über dem Durschnitt der letzten Jahre, wie am Mittwoch die Direktorin des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet auf den Balearen, Maria José Guerrero, mitteilte. Eine weitere Anomalie spiegelt sich in der Anzahl der Tropennächte (in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad sinkt) wider, die alleine in Palma um 70 Prozent zugenommen haben.

Die höchsten in diesem Herbst gemessenen Temperaturen lagen bei 30,3 Grad am Flughafen von Menorca und 29,8 Grad in Palma und Banyalbufar. Die höchste Nachttemperatur wurde in Capdepera mit 23 Grad gemessen. Der Herbst kann in Bezug auf die Niederschlagsmenge als normal bezeichnet werden, mit etwa zehn Prozent mehr als üblich. Aber: Es fiel schon Schnee! Am 19. November rieselte es auf dem Gipfel des Puig Major weiße Flocken. Im Hinblick auf die bevorstehenden Festtage und den beginnenden Winter bleibt das Wetter bis mindestens zum 27. Dezember stabil – mit milden Temperaturen, die bis zu 21 Grad erreichen können, und ohne Niederschläge. Ab dem 28. Dezember dann sinken die Temperaturen leicht, Niederschläge sind dann nicht mehr ausgeschlossen. Die Wassertemperatur vor den Küsten der Inseln beträgt derzeit zwischen 18 und 20 Grad, sodass sich nur noch Hartgesottene zum Baden ins Meer trauen. Und für alle, die den Winter nicht mögen: Der Frühling 2023 beginnt am 20. März um 21.24 Uhr.