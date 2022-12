Der Son Vic-Tunnel zwischen Peguera und Andratx, im Südwesten von Mallorca, wird trotz Bauarbeiten während der Weihnachtsfeiertage für den Verkehr in beiden Richtungen geöffnet sein. Das hatte der Inselrat in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt gegeben. Die neue Regelung wird an diesem Freitag, 23. Dezember, in Kraft treten und einschließlich bis zum 9. Januar gelten. Laut Inselrat sollen die Bauarbeiten erst zu einem späteren Zeitpunk wieder aufgenommen werden. Nach Angaben des balearischen Verkehrsdezernenten Iván Sevillano plane man derzeit, den Son Vic-Tunnel spätestens bis zur kommenden Hochsaison fertigzustellen. Im Oktober war allerdings noch von März die Rede.

Ähnliche Nachrichten Wieder Bauarbeiten im wichtigen Vic-Tunnel bei Andratx Die Bauarbeiten im Tunnel samt der Umleitung hatten dazu geführt, dass sich im benachbarten Ferienort Peguera die Fahrzeuge regelmäßig stauten. Daher kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Anwohnerprotesten. Doch nicht nur der Tunnel im Südwesten der Insel soll während der Weihnachtsfeiertage für den Verkehr freigegeben werden. Auch in Sa Coma heißt es für alle Autofahrer und Verkehrsteilnehmer vom 23. Dezember bis 9. Januar trotz Bauarbeiten: Freie Fahrt voraus!