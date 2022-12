Beamte der Nationalpolizei haben am Mittwoch einen mutmaßlichen Hoteldieb in Palma verhaftet, der aufgrund seiner akrobatischen Kletterkünste mit denen er an den Hausfassaden der Unterkünfte hochkletterte, auch "Spiderman" genannt wird. Dem Kolumbianer wird zur Last gelegt, in mindestens drei Hotels an der Playa de Palma eingebrochen zu sein, die wegen Renovierungsarbeiten oder Saisonende geschlossen waren. Außerdem soll er in ein Café sowie einem öffentlichen Gesundheitszentrum eingebrochen sein. Der Verdächtige besitzt nach Polizeiangaben bereits ein langes Vorstrafenregistier.



Seine letzte bekannte Adresse befand sich im Norden Mallorcas, wo er in der Vergangenheit bereits mehrfach von der Guardia Civil festgenommen worden war. Sein "modus operandi" bestand darin, sich Zugang zu verschaffen, indem er in die oberen Stockwerke kletterte, Fenster oder Balkone aufbrach und die gestohlenen Gegenstände im Garten versteckte. Stunden später kehrte er an den Tatort zurück und nahm die Beute mit.



Bei der Festnahme des Verdächtigen wurde unter anderem ein kleiner Hammer zum Zertrümmern von Scheiben sichergestellt, mit dem der Mann, so vermutet die Polizei, auch eine Reihe von Autoeinbrüchen begangen haben könnte. Außerdem wird gegen ihn wegen seiner mutmaßlichen Beziehung zu einer kriminellen Bande ermittelt, deren Mitglieder in der vergangenen Woche bereits von der Polizei festgenommen wurden.