Ein aus Österreich stammender Galerist mit deutschem Pass ist auf Mallorca Opfer eines Einbruchs geworden. Wolfgang K., der neben seiner Hauptgalerie in Santanyí einen Showroom im historischen Zentrum von Palma betreibt, sagte gegenüber MM, dass ein junger Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag die Tür zu der Dependence in der Balearen-Hauptstadt eingetreten habe.

Und: Es existieren Aufnahmen davon, denn die Tat wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet. "Der Mann drückte zunächst die Scheibe ein, ging dann schnell um den Block, kam wieder und betrat den Raum", so K. gegenüber MM. Er habe jedoch nichts außer einem Hammer aus einer Werkzeugkiste mitgehen lassen. Der Galerist musste inzwischen die Scheibe im Wert von 500 Euro ersetzen. Vor Weihnachten steigt die Zahl der Einbruchs- und sonstigen Diebstahlsdelikte nicht nur auf Mallorca traditionell an. Deswegen rät die Polizei, auf der Straße besonders auf seine Habseligkeiten zu achten und seine Wohnung bzw. Haus immer abzuschließen. Mallorca gilt wegen der Insellage verglichen mit anderen Gegenden in Spanien eher als sicher. Das ist der Tatsache geschuldet, dass es für Kriminelle nicht so einfach ist, zu fliehen, da der Flughafen und die Fährterminals von der Polizei überwacht werden.