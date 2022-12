In der kleinen Bucht Cala Fonoll bei Port d’Andratx im Südwesten von Mallorca ist ein drei bis vier Meter langer Hai tot entdeckt worden. Es handelt sich um einen sogenannten Schlafhai. Das sind Fische, die im Mittelmeer am Meeresboden in größeren Tiefen leben und sich teils so langsam bewegen, als ob sie schliefen.

Die Lokalpolizei von Andratx riegelte das Gebiet ab, in dem der Fischkadaver bereits am späten Freitagabend angetrieben worden war. Am Samstagmorgen wurde das Tier dann von Meeresbiologen untersucht und anschließend entfernt. Es wird vermutet, dass das Auftauchen des Hais in Zusammenhang mit einer Beobachtung stehen könnte, die örtliche Fischer am Freitag gemacht hatten: Als sie auf dem Fischkutter das Schleppnetz einholen wollten, sei dieses von vier Schläferhaien attackiert wurde. Auf Mallorca werden immer wieder einmal tote Haie angetrieben oder kranke und sterbende Tiere gesichtet, die dann meist in Ufernähe verenden. In der Regel leben Haie im Mittelmeer weit draußen auf offener See oder in großen Meerestiefen. Attacken auf Menschen sind im vergangenen Jahrhundert so gut wie unbekannt gewesen.