Das Vorhaben, zwischen dem Flughafen und der Plaça d'Espanya von Palma eine Trambahn zu errichten, stößt bei Experten auf Kritik. Die Architektenkammer der Balearen monierte ungenügende Vorfeld-Untersuchungen etwa über die Verkehrsführung während der Bauarbeiten.

Das liege daran, dass die unterschiedlichen Behörden nicht optimal zusammenarbeiten würden. Die Architekten gehen auch auf Einzelheiten ein: Sie lehnen zum Beispiel ab, dass zwei Bahnsteige an der Plaça d’Espanya geplant sind. Einer reiche. Die Experten brachten auch die Möglichkeit ins Spiel, nicht Schienen zu bauen, sondern die Züge auf Gummireifen laufen zu lassen. Auch Straßenbahnen mit Elektroantrieb wären denkbar. Bemängelt wird, dass erneuerbare Energien nicht zum Einsatz kommen sollen.

Der erste Bauabschnitt der Tram soll die Linie 1 zwischen dem Flughafen von Palma de Mallorca und der Plaça d'Espanya mitten in der City der Balearen-Metropole umfassen, wobei der genau Streckenverlauf aber noch nicht feststeht. Wahrscheinlich ist, dass die Straßenbahn den Flughafen in Richtung Can Pastilla verlässt, die Autobahn überquert und anschließend durch Es Coll d'en Rabassa, Molinar und Portixol in die Stadt fährt. In den vergangenen Jahren tauchten immer wieder zwei mögliche Streckenführungen auf. Eine verlief von Portixol aus über eine neu zu bauende Brücke ins Gewerbegebiet Nou Llevant und dort über die Avenida México und die Calle Foners bis zu den Avenidas in Höhe der Calle Manacor. Der andere mögliche Verlauf geht am Hafen von Portixol und am Kongresspalast vorbei bis zum unter Ende der Avenidas und von dort weiter zur Plaça d'Espanya.

In weiteren Bauabschnitten sollen dann zwei weitere Linien entstehen. Die Linie 2 führt vom Flughafen an die Playa de Palma, mit möglichen Haltepunkten bei Ses Fontanelles/Aquarium, Las Maravillas und den Balnearios. Eine mögliche Linie 3 führt von der Plaça d'Espanya zum Landeskrankenhaus Son Espases und soll teilweise auf der Trasse des Sóller-Zugs verlaufen.