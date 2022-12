Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn zwischen Palma de Mallorca und Llucmajor ist ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Der 32-Jährige war am Freitag laut einer Pressemitteilung der Guardia Civil am Kilometer 10 auf einen anderen Lastwagen aufgefahren und musste aus dem Führerhaus herausgeschweißt werden. Der Mann wurde in einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf der Höhe des Gewerbeparks Son Oms in Flughafennähe. Warum es dazu kam, ist noch gänzlich ungeklärt. Der aufgefahrene Lkw wurde bei dem Aufprall völlig zerstört, auf der Autobahn breiteten sich zahllose Scherben der Windschutzscheibe aus.

Nach dem Unfall bildeten sich lange Staus, die beteiligten Lastwagen mussten mit einem Spezial-Kran mühevoll entfernt werden. Stundenlang waren mehrere Spuren der Autobahn gesperrt. Die Straße führt von Palma nach Llucmajor, eine weitere neue Autobahn verbindet den letztgenannten Ort mit Campos.