Nackte Muskeln, heiße Geräte und viel Action auf Mallorca! Auch in diesem Jahr ließen die "Bomberos", die Feuerwehrleute der Balearen-Insel, die Hüllen fallen und präsentieren für einen Jahreskalender 2023 ihre stählernen Oberkörper. Der Kalender kostet 8 Euro und wird in der Weihnachtszeit oftmals selbst von den Feuerwehrleuten in ihrer Freizeit verkauft. In der Regel findet man sie an der Plaça Major in Palma, in der Calle Jaume III, im Einkaufszentrum Porto Pi und im Einkaufszentrum Corte Inglés an den Avenidas.

Cross-Fit-Übungen und starke Posen: Für den Kalender legen sich die Feuerwehrleute ins Zeug. (Fotos: Vicki McLeod) Das illustre Schmuckstück wurde in einer Auflage von 10.000 Stück gedruckt, wobei 8000 Euro der Einnahmen den Wohltätigkeitsorganisationen Rana Foundation und ASPACE zugutekommen sollen. Die Fotografin Vic McLeod beschrieb in der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Majorca Daily Bulletin" ein Treffen mit einem der Feuerwehrleute für ihr Foto-Shooting: "Ich habe Patrick 2019 bei einem Cross-Fit-Wettbewerb kennengelernt. Der Kalender mit den Feuerwehrleuten hat auf der Insel bereits seit Jahren Tradition. Ähnliche Nachrichten Eins, zwei, Polizei! Warum es auf Mallorca so viele verschiedene Polizeien gibt Personalmangel: Lokalpolizei von Andratx nachts gar nicht mehr aktiv Mehr ähnliche Nachrichten (2) Als ich ihn fragte, was die wichtigsten Eigenschaften eines 'Bomberos' seien, sagte er: Mut, Entschlossenheit, Selbstbeherrschung, Ausgeglichenheit, Belastbarkeit und Flexibilität." Und eben diese Eigenschaften wollte Vic McLeod mit jedem ihrer Bilder von Mallorcas halbnackten Helden ausdrücken, wie sie sagte. Für den Kalender griffen die Feuerwehrleute auch zu manchem technischen Gerät. Die Künstlerin sagte ferner über die Fotos: "Ich denke, man kann eine Person bewundern, die einen starken Körper hat, ohne sie zu sexualisieren, und ich hoffe, dass der Kalender 2023 genau das tut." Für das kommende Jahr könnte es sogar sein, dass weibliche Feuerwehr-Frauen abgelichtet werden, was ein Novum wäre und möglicherweise auch "mit falschen Vorstellungen über Frauen in diesem 'harten Job' aufräumen würde", so Vic McLeod. Heiß, heißer,...Bomberos – diese Klimax trifft nicht auf Mallorcas Temperaturen, sondern auch auf Mallorcas Helden zu.