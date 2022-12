Bei einem Feuer in dem bekannten Beachclub "Mhares" an der Steilküste von Puigderros (Llucmajor) ist in der Nacht zum Montag eine Holzhütte komplett zerstört worden. Das meldet die Zivilschutzbehörde der Gemeinde am Montag. Den Informationen zufolge brach das Feuer abends um 21.30 Uhr aus und konnte nach einem eineinhalbstündigen Einsatz der Feuerwehr und des Zivilschutzes unter Kontrolle gebracht werden. Es kam niemand zu Schaden.

Der Mhares Beachclub liegt in der Urbanisation Puigderros auf dem Gemeindegebiet Llucmajor südlich von Palma. Er befindet sich auf einer Plattform an der Steilküste und ist für seine spektakulären Ausblicke bekannt. Liegen und Bali-Betten können dort stunden- und tageweise gemietet werden, es gibt auch einen Pool. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Im Winter herrscht in der Anlage jedenfalls kein Betrieb.