Ein vermeitnlicher "Dummer-Jungen-Streich" im Dorf Pollença im Norden von Mallorca hat ein unschönes Ende genommen: Ein Jugendlicher hatte in der Weihnachtsnacht vom Samstag auf Sonntag einen Bagger von einer Baustelle entwendet, fuhr damit durch den Ort und rammte den an das Fahrzeug montierten Schlagbohrer in die Außenwand der Mare-de-Deu-Kirche im Zentrum.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Som Pollença (@sompollenca) Laut der Lokalpolizei wurde der Minderjährige gegen 1 Uhr mit mehreren Bekannten an der Plaça Major auf dem Bagger gesichtet. Passanten redeten auf ihn ein und versuchten, ihn dazu zu bringen, von dem Bagger abzusteigen. Doch der Jugendliche betätigte das Gefährt weiter ungerührt, am Ende beschädigte er die Kirche. Der junge Mann wurde von Ordnungshütern abgeführt, die Staatsanwaltschaft für Minderjährige kümmert sich jetzt um die Angelegenheit. Neben der Mare-de-Deu-Kirche und der jahrhundertealten Romà-Brücke, die über einen Sturzbach füht, ist die Kalvarientreppe mit 365 Stufen die Hauptattraktion des Dorfes. Von oben bietet sich neben einer kleinen Kapelle ein weiter Blick auf den Norden von Mallorca. Pollença gilt für Urlauber als sehr sehenswertes Dorf mit stimmungsvollen Cafés und ansehnlichen Gassen. Ähnliche Nachrichten Nach monatelangem Hickhack: Polizisten mauern besetzte Bankfiliale auf Mallorca zu Autodiebe außer Rand und Band: Wilde Verfolgungsjagd in Palma (aktualisiert um 16.53 Uhr)