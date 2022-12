Das Rathaus von Manacor hat als erste Gemeinde auf Mallorca ein Verbot von Feuerwerkskörpern bei Silvester-, Dreikönigs- und Sant-Antoni-Feiern verhängt, da das Abfeuern von Pyrotechnik die Gesundheit von Mensch und Tier gefährde. In der am Dienstag von Bürgermeister Miquel Oliver unterzeichneten Bekanntmachung wird erklärt, dass das Verbot unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Berufsverbände für Psychologie und Veterinärmedizin beschlossen wurde, die vor den negativen gesundheitlichen Auswirkungen von starkem Lärm auf bestimmte Gruppen von Menschen und Tieren warnen.



Die Gemeinde weist zudem darauf hin, dass die Maßnahme ein "friedliches Zusammenkommen auf öffentlichen Straßen und Plätzen gewährleistet". Damit ist bei den drei genannten Festen die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen wie Böllern, Raketen oder Knallkörpern ohne Genehmigung der Gemeinde verboten. Die Verordnung ermächtigt die örtlichen Polizeibeamten auch, pyrotechnische Gegenstände zu beschlagnahmen und in Gewahrsam zu nehmen, wenn sie eine Gefahr für Personen und Sachgegenstände darstellen.