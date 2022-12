In Andratx im Südwesten von Mallorca machen sich die Bürger zunehmend Sorgen um den personellen Zustand der Lokalpolizei. Ungeachtet mehrerer größerer Veranstaltungen werden laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung vom Donnerstag keine Kräfte im Einsatz sein. Normalerweise hatten in den vergangenen Jahren in der von vielen Deutschen bewohnten Gegend immer sechs bis acht Polizisten in den Silvesternächten Dienst geschoben.

Ultima Hora zitierte eine Quelle im Umfeld der Lokalpolizei mit den Worten, dass auf dem Hauptplatz des Dorfes etwa ein großes Zelt aufgebaut werde. Dort würden viele Menschen erwartet, für deren Sicherheit nicht garantiert werde. Traditionell sind in der Silvesternacht auch in Andratx Hunderte Menschen auf den Straßen unterwegs. Bereits im Sommer hatte es Personalprobleme bei der Lokalpolizei in Andratx gegeben: Zeitweise waren in den Nächten keine Ordnungshüter im Einsatz. Viele Lokalpolizisten waren und sind mit den Arbeitsbedingungen nicht zufrieden. Deshalb wanderten einige zu Dienststellen in anderen Gemeinden ab.

Andratx gilt wegen der vielen großen Anwesen dort als eine der wohlhabendsten Gemeinden der Insel. Auch viele Bundesbürger nennen dort Häuser und Villen ihr Eigen. Die Gegend ist auch bei Touristen äußerst beliebt und gilt wegen vieler guter Restaurants als ausnehmend schick.