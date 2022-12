Wer auf Mallorca fußfaul unterwegs ist, kann sich ab jetzt mit dem kostengünstigen und verbesserten Angebot "BiciPalma" fortbewegen. Die Stadt Palma hat nun ihr neues Konzept für die Leih-Fahrräder vorgestellt und hat dafür eigens eine App und auch eine neue Webseite auf den Markt gebracht. Sie heißt "BiciPalma" und ist für iPhones sowie Android-Handys erhältlich. Bisher brauchte man die graue Nahverkehrs-Bürgerkarte "tarjeta ciudadana", um ein Fahrrad auszuleihen. Nun soll es zwar einfacher werden, ein Fahrrad auszuleihen, dennoch muss man sich vorab erst einmal auf der Webseite von Bicipalma registieren.

Das Angebot gibt es auf Englisch, Katalanisch und Spanisch, aber nicht auf Deutsch. Daran könnten einige Urlauber scheitern. Nach der Registrierung erhält man eine Mail mit der Aufforderung, die Applikation auf dem Handy zu installieren. Dafür muss man die Daten einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa) eingeben. Zum Abschluss geht man an eine Leihstation, scannt den QR-Code mit der Handykamera und so wird das Schloss am Rad entriegelt. Beim Abgeben muss man das Fahrrad wieder an einer Station andocken und erhält final eine Benachrichtigung, wenn die Ausleihe beendet ist.

Die Stadt hat das Angebot in einer mehrwöchigen Umbauphase erweitert und nun sind die Fahrräder auch außerhalb des Stadtzentrums nutzbar. Statt 37 sind es inzwischen 85 Ausleihstationen mit 930 Fahrrädern, von denen 270 E-Bikes sind. Aktuell sind erst einmal nur 350 nutzbar, weitere werden nach und nach freigeschaltet. Neuerdings gibt es die Stationen auch in den von Urlaubern beliebten Stadtteilen Santa Catalina, Portopí, El Terreno und Son Armadams, aber auch Son Cotoner, Son Flor, Son Rapinya, Son Anglada, Camp Redó, el Oliverar, Son Oliva, Rafal Vell und Rafal Nou, El Vivero, Son Gotleu und Soledad.

Die Leihfahrräder im neuen Look: Statt dunkelblau sind sie nun türkis und pink.

Die Ausleihe funktioniert das gesamte Jahr über an 365 Tagen zwischen 6 Uhr morgens und 2 Uhr nachts. Ist die Zeit abgelaufen, hat man weitere 30 Minuten Zeit, das Fahrrad an einer Station abzugeben. Die Preise beginnen bei 9 Euro für 3 Tage und gehen bis zu 24 Euro für ein Jahresabo. Jugendliche bekommen einen vergünstigten Tarif, ebenso wenn man das Abo frühzeitig verlängert. Alle Tarife für Urlauber und Residenten kann man hier nachlesen.