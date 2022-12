Gleich drei Wohnhäuser sind in der Nacht zum Freitag in Palma de Mallorca ein Raub der Flammen geworden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand gegen 2.30 Uhr aus. Die Gebäude brannten vollständig ab, auch ein weiteres Haus war von dem Brand betroffen. Die Bauten befanden sich in Flughafennähe an der alten Landstraße, die Palma mit dem bei Deutschen sehr beliebten Ort Llucmajor verbindet. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Ähnliche Nachrichten Brand eines Autos in einem Autobahntunnel in Palma Brand in einem Wohnblock in Palma ausgebrochen Die Bewohner konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen, zahlreiche Feuerwehrleute hatten Mühe, der Flammen Herr zu werden. Auch am Freitag hielten sich Feuerwehrleute dort auf, um weiter zu löschen. Die Nationalpolizei nahm unterdessen Ermittlungen auf, um die Ursache zu klären. Der Brandort befindet sich nicht weit von der Elendssiedlung Son Banya entfernt, dem größten Drogenumschlagplatz der Insel. Im Raum Llucmajor und auch im Dorf selbst leben traditionell viele Deutsche.