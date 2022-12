Die Nationalpolizei hat einen 37-jährigen Mann mit einem langen Vorstrafenregister verhaftet, der im Abfertigungsbereich des Flughafens Son Sant Joan und an der Playa de Palma Urlauber und Einheimische ausgeraubt haben soll. Dem Täter, der in ganz Spanien bereits 50 Mal wegen diverser Delikte festgenommen wurde, werden allein neun Diebstähle in Palma vorgeworfen.

Die Polizei verhaftete den Mann Anfang der Woche in einem Geschäft im Zentrum von Palma, als er versuchte, mit einer gestohlenen Kreditkarte einen Einkauf zu tätigen. Die Beamten stellten bei der anschließenden Hausdurchsuchung einen Teil der gestohlenen Gegenstände sicher und gaben sie ihren rechtmäßigen Eigentümern zurück. Der vermeintliche Dieb benutzte bei seinen Verbrechen eine falsche französische Identität, um nicht erkannt zu werden. Die Diebstähle verübte er meistens auf Flughäfen sowie in Urlaubsorten sowohl auf dem Festland als auch auf den Balearen. Nach Polizeiangaben soll der Mann neben Smartphones, Laptops, Schmuck und Luxusartikeln auch Bargeld in Höhe von rund 15.000 Euro gestohlen. Der Untersuchungsrichter in Palma ließ den Täter nach seiner Festnahme bis zur Gerichtsverhandlung wieder frei. Mit der Auflage, dass er sich dem Flughafen von Palma bis zu einem Umkreis von 500 Metern nicht nähern darf.