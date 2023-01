Auf Mallorca beginnt das neue Jahr mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen. An diesem Sonntag bleibt es inselweit trocken. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet liegen die Temperaturen bei 20 Grad. Es werden bis zu zehn Sonnenstunden erwartet. Die neue Woche startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Die Höchsttemperaturen erreichen 19 Grad. Nachdem sich am Dienstag teilweise Wolkenfelder bilden können, setzt sich ab Mittwoch wieder vollständig die Sonne durch.

Der aktuelle Wettertrend hält auch in den kommenden Tagen auf dem Archipel an. Bis zum 11. Januar sind vorerst keine Regenschauer in Sicht. Wer sich allerdings nach Sonnenuntergang draußen aufhält, sollte stets eine wärmere Jacke parat haben. Die Temperaturen sinken nachts in einigen Regionen dann nur noch auf 8 Grad.

Bereits in den vergangenen Tagen haben sich immer wieder mutige Urlauber und Residenten ins kühle Nass gewagt. Das ist auch in der kommenden Woche durchaus möglich. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 16 Grad.