Etwa 60 organisierte Wanderer haben am Samstag bei Andratx im Südwesten einen neuen Abschnitt der Trockensteinwanderroute eröffnet, der traumhafte Blicke auf das Meer und die Felsen verheißt. Der Abschnitt befindet sich zwischen Ses Basses und La Trapa direkt oberhalb der Steilfelsen. Die vorgelagerte Insel Sa Dragonera liegt in der Ferne.

In Anwesenheit der Vizepräsidentin des Inselrats, Aurora Ribot, und weiteren Lokalpolitikern begann die Gruppe am Coll de Sa Gremola mit der Wanderung. Diese endete am ehemaligen Trappistenkloster. Auf einem Teil des Gebiets hatte es im Jahr 2013 einen Waldbrand gegeben, die Vegetation erholt sich jedoch langsam.

Der neue Abschnitt des Wanderwegs GR-221 ist 3,5 Kilometer lang und ist Teil eines größeren Abschnitts zwischen Port d'Andratx und Coma d'en Vidal. Um den Weg anlegen zu können, mussten erstmals Privatgrundstücke enteignet werden. Auf Mallorca laufen viele Wege ins Nichts oder enden vor Gattern.

Die Steilküste im Raum Andratx ist außerordentlich malerisch, in der Gegend gibt es Orte, wo man spektakuläre Fotoaufnahmen machen kann. Bei Sturm und schlechtem Wetter wie für die kommenden Tage vorausgesagt, ist es jedoch nicht empfehlenswert, in Gebirge zu gehen.