Obwohl derzeit auf Mallorca wieder die Sonne scheint, bleiben die winterlichen Temperaturen auch weiterhin der Insel erhalten. So wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einigen Gemeinden Werte unter dem Gefrierpunkt registriert. Spitzenreiter war unter anderem der Ort Campos. Dort wurden Mindesttemperaturen von -3,1 Grad gemessen. Auch in Escorca blieb es bei -3,3 Grad eisig kalt, am Kloster Lluc wurden -2 Grad gemessen, in der Inselmitte bei Binissalem erreichten die Werte nur -0,7 Grad, in Sineu -0,2 und am Flughafen von Palma -0,4 Grad.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es nachts winterlich frostig. Nach Angaben des staatlichen Wetteramtes Aemet steigt das Quecksilber nur knapp über den Gefrierpunkt. Tagsüber setzt sich bis Montag noch überwiegend die Sonne durch. Bei fast wolkenlosem Himmel erreichen die Werte knapp 15 Grad. Ähnliche Nachrichten Winterlandschaft von oben: Helikopterflug über die verschneiten Gipfel auf Mallorca Nach Schnee-Tagen: Die schneidende Nachtkälte bleibt Mallorca erst mal erhalten Laut aktuellen Prognosen kann es ab Montag, 6. Februar, allerdings wieder wechselhafter werden. Dann sind in einigen Regionen erneut wolkige Abschnitte möglich. Am Dienstag sind inselweit in niedrigeren Lagen auch Regenschauer prognostiziert, auf den Gipfeln im Tramuntana-Gebirge könnte es erneut zu Schneefall kommen. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit um die 14 Grad.