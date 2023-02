Nach den teils regnerischen Tagen auf Mallorca stehen in der kommenden Woche die Zeichen auf Frühling. Nach Angaben des staatlichen Wetteramtes Aemet setzt sich inselweit die Sonne durch. Das Thermometer steigt dabei auf 16 Grad. Auch die teils eisigen Nächte werden zunehmend milder. Laut aktuellen Prognosen sinken die Werte im Laufe der Woche nach Sonnenuntergang nur noch auf 10 Grad.

Aber der Reihe nach: Das Wochenende startet mit viel Sonnenschein. Der spanische Wetterdienst meldet sowohl für Samstag als auch für Sonntag bis zu zehn Sonnenstunden. Auch die neue Woche startet dann trocken. In einigen Regionen können sich am Montagnachmittag Wolkenfelder bilden.

Das frühlingshafte Intermezzo ist allerdings nur von kurzer Dauer. Ab Mittwoch wird es auf der Insel wieder wechselhafter. Am Freitag kann es in einigen Gegenden zu Niederschlägen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen weiterhin bei 15 Grad, nachts sinken die Werte auf 9 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 14 Grad.

Wer in der vergangenen Woche auf Mallorca unterwegs war, konnte vor allem in den höheren Lagen der Insel ein wahres Winterparadies bestaunen. Viele Insulaner und Urlauber nutzen diese Gelegenheit, um sich die zwischenzeitlich rund ein Meter dicke Schneedecke aus nächster Nähe anzuschauen. Doch auch in den niedrigeren Regionen konnten Ausflügler ein Naturschauspiel beobachten. Aufgrund der Niederschläge der vergangenen Tage sprudelten unter anderem die Quellen Fonts Ufanes bei Campanet.