Ein Gericht auf Mallorca hat einen Mann spanischer Staatsangehörigkeit, der im Juni 2022 an der Playa de Palma einen Rettungsschwimmer mit einem Messer bedroht haben soll, zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren verurteilt. Ihm wurden der Gebrauch von Waffen, Diebstahl und Nötigung vorgeworfen. Bei dem Prozess gestand er die Tat. Der 35-Jährige ist bereits mehrfach wegen Raubes und rücksichtslosen Autofahrens vorbestraft.

Der Vorfall im vergangenen Sommer ereignete sich in der Nähe des Balneario 2. Der Täter näherte sich seinem Opfer, dem Socorrista, und fragte ihn nach Zigaretten. Als der Rettungsschwimmer ihm diese verweigerte, sagte der Kriminelle: "Ich werde dir viermal in den Hals stechen und dich umbringen." Der Mann holte ein Messer hervor, zerrte an dem Rucksack, den der Rettungsschwimmer bei sich trug, und forderte Geld von ihm. Da sein Opfer nicht reagierte, ergriff der Täter ohne die geforderte Beute die Flucht. Der Mann konnte von der Polizei gefasst werden, wobei ein schwarzes "Navy Seals-Messer" bei ihm gefunden wurde.