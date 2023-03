Nach den starken Schneefällen auf Mallorca kursieren immer mehr spektakuläre Videos und Fotos im Internet. Eines davon veröffentlichte nun die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Das Video zeigt den Berg Puig Major, der unter einer drei Meter hohen Schneedecke verschwindet. Aufgenommen wurde es aus dem Inneren der dort angesiedelten Militärbasis. Der Puig Major oder auch Puig Major de Son Torrella ist mit 1445 Metern Höhe der höchste Berg der Baleareninsel. Er liegt in der nordwestlichen Landschaftszone, eingebettet in die gleichnamige Gebirgskette.

Jedes Jahr fällt in den höheren Lagen die eine oder andere Schneeflocke, aber das Jahr 2023 hatte in dieser Hinsicht einen historischen Start. Sowohl im Januar mit einem großen Kälteeinbruch als auch mit dem Durchzug von Juliette hat Mallorca die stärksten Schneefälle der letzten 40 Jahre verzeichnet.

Obwohl sich das Sturmtief Juliette am Donnerstag von der Baleareninsel verabschiedet hatte, liegt die Schneefallgrenze auch in den kommenden Tagen bei knapp 700 Meter. Am Donnerstag hatte sich die Balearen-Präsidentin Francina Armengol ein Bild von der aktuellen Lage gemacht und gefordert, die am stärksten betroffene Zone als Katastrophengebiet auszurufen.

Einsatzkräfte der Guardia Civil meldeten in den vergangenen Tage mehrere hundert Zwischenfälle auf den verschneiten Straßen. In der Ortschaft Bunyola fiel der Strom 72 Stunden aus. Bauernhöfe und Fincas waren zeitweise komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Zahlreiche Ausflügler und Wanderer mussten teils mit Helikoptern aus dem Gebirge evakuiert werden.