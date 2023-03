Der Innenstadtring in Palma de Mallorca ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Stadtwerke Emaya haben an diesem Freitagmittag die Bauarbeiten abgeschlossen. Wegen des anhaltenden Regens war auf Palmas Altstadtring Avenidas die Straßendecke auf acht Metern Breite eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich nahe der Plaça d'Espanya am Abzweig mit der Einkaufsstraße Sant Miquel. Mehrere Fahrspuren mussten gesperrt werden. Das Loch ist gut vier Meter tief und hat sogar einen Teil von Palmas alter Stadtmauer freigelegt.

Drei Tage lang reparierten die Techniker die betroffenen Wasserleitungen. Anschließend betonierten und befestigten sie den Boden. An diesem Freitagmorgen wurde die Auffüllung der Lücke abgeschlossen und die Straßenmarkierungen asphaltiert und gestrichen. Gegen 14 Uhr wurde dann von der Polizei in Palma der Verkehr in Richtung Plaça d'España freigegeben. Seit Dienstag war dort lediglich eine Fahrspur für Anwohner und öffentliche Verkehrsmittel freigegeben. Die Stadtwerke Emaya wird die Arbeiten an den Avenidas trotz der Freigabe weiterhin fortsetzen. Aus diesem Grund sind der Fußgängerübergang und die vollständige Öffnung der 4. Fahrspur in Richtung der Straße "31 de Diciembre" noch nicht möglich.