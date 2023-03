Der erste Elektrobus der städtischen Verkehrsbetriebe (EMT) von Palma wird ab nächster Woche auf verschiedenen Linien in Betrieb genommen. Die Präsentation des emissionsfreien Busses fand am Freitag in Anwesenheit von Bürgermeister José Hila sowie Landesministerpräsidentin Francina Armengol statt.

Dabei betonte der Bürgermeister, dass es sich um den ersten von zwölf Elektrobussen für Palma handelt, die mit einem Budget von 7,8 Millionen Euro aus Fördertöpfen der EU, Spaniens und der eigenen Stadtverwaltung finanziert werden. Die restlichen Fahrzeuge werden zwischen April und Juni geliefert, zusätzlich zu den Bussen, die bereits mit Wasserstoff betrieben werden. Ähnliche Nachrichten Erster Schnelllade-Park für Elektro-Fahrzeuge auf Mallorca eröffnet Neues E-Roller-Sharing-Modell auf Mallorca Bei dem jetzt vorgestellten Elektro-Bus handelt sich um ein Fahrzeug von zwölf Meter Länge mit einer Autonomie von 16 bis 18 Stunden, das zudem über große Fenster verfügt, um das Sonnenlicht zu nutzen und den Stromverbrauch im Inneren zu reduzieren. Das Aufladen wird in den EMT-Depots erfolgen und vier bis sechs Stunden dauern.