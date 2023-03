Die vielen langen kühlen bis kalten Tage auf Mallorca nähern sich dem Ende entgegen. Nach einem noch wolkig-feuchten Montag hellt es sich laut dem Wetterdienst Aemet zunehmend auf. Auch die Temperaturen steigen immer mehr an. Bereits am Dienstag liegen sie mit 18 Grad zwei Grad über dem Montagswert.

Am Mittwoch wird mit Sonne und 19 Grad gerechnet und am Donnerstag mit 20 Grad. Richtig angenehm wird das Wochenende: Auch dann soll die Sonne vom Himmel lachen, aber mit 23 Grad werden schon fast Badetemperaturen erreicht. Auch nachts geht es nach oben, und zwar von 8 Grad am Montag bis 12 Grad am Samstag.

In den vergangenen Wochen war man nicht umhin gekommen, mitunter auch tagsüber die Heizung anzuschalten. Während des Sturmtiefs "Juliette" regnete es ohne Unterlass, es kam zu Überschwemmungen und war ausgesprochen kalt und dunkel. Auch kurz davor und danach spürte man den Winter recht intensiv auf der Insel.

Eigentlich wird es erst im April richtig frühlingshaft auf Mallorca. Dann wagen sich erste Feriengäste ins noch kalte Meer. Bereits im Mai werden schon fast sommerliche Werte erwartet. Angesichts dessen ist es durchaus möglich, dass ein erneutes Tiefdruckgebiet im märz die Temperaturen wieder absacken lässt.