Polizisten haben in Rom die Französin Florence C. festgenommen, die am 14. September 2016 in Sineu in der Mitte von Mallorca den Polizisten Biel L. totgefahren hatte. Sie war zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt worden, floh jedoch von der Insel. Die Frau wurde mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und befindet sich jetzt in einem Gefängnis in Rom.

Florence C. hatte in volltrunkenem Zustand Biel L. auf der Landstraße, die Palma mit Sineu verbindet, totgefahren. Der Mann war in Begleitung seines kleinen Sohns unterwegs. Der Prozess fand im April 2018 statt. Im Januar 2020 wurden der Frau vonseiten des Gerichts zehn Tage gegeben, um in das Gefängnis von Palma einzurücken. Doch sie verlangte eine Begnadigung, die ihr im Dezember 2021 jedoch nicht gewährt wurde. Daraufhin verließ sie Spanien. Florence C. muss jetzt damit rechnen, bald ausgeliefert zu werden. Ihr Opfer Biel L. wurde nur 45 Jahre alt und war leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Zum Zeitpunkt des Unfalls war er auf einem Rad unterwegs. Biel L. war unter den Lokalpolizisten des Ortes sehr beliebt, an ihn wird jedes Jahr mit einer Fahrradparade erinnert. Ähnliche Nachrichten Tragischer Unfall: Ein Toter bei Kollision von Bus und Pkw bei Pollença Auto überschlägt sich auf Autobahnausfahrt: Zwei Schwerverletzte auf Mallorca Die fast schnurgerade Landstraße zwischen Palma und Sineu gilt als recht unfallträchtig, weil die Fahrer dort verleitet werden, zu schnell unterwegs zu sein. Manche steuern ihre Fahrzeuge unkonzentriert, andere wie Florence C. sind alkoholisiert unterwegs. Die Französin hatte viermal so viel Alkohol im Blut wie erlaubt.