Angesichts der stark steigenden Lufttemperaturen bis auf 26 Grad in den kommenden Tagen dürften sich viele dafür interessieren, ob ein Bad im Meer möglich ist. Laut dem Wetterdienst Aemet wird vielen die Kälte in die Glieder fahren, wenn sie ins Wasser gehen. An der Playa de Palma ist das Meer weiterhin 14 Grad kalt.

Was für andere Orte fast angenehm ist: Das Meer an der Playa de Muro ist lediglich 12 bis 13 Grad kalt. An der Cala Major wurden am Mittwoch 14 Grad gemessen, an der Cala Agulla wurden immerhin schon 15 Grad erreicht. Dennoch: Es dürfte große Überwindung kosten, in die Fluten zu steigen.

Nach wochenlanger Kälte stellt sich inzwischen ein Wetterwechsel in die positive Richtung ein: Bis mindestens zum Wochenende steigen die Höchstwerte jeden Tag weiter an. Am Wochenende sind örtlich 26 Grad drin. Auch die Nachtwerte legen zu: Sie pendeln sich im zweistelligen Bereich ein.

Nach einem überraschend milden November und Dezember gingen die Temperaturen auf Mallorca am Anfang des neuen Jahres stark zurück. Der Ausnahme-Sturm Juliette sorgte am vergangenen Wochenende für Überschwemmungen und viel Schnee auf der Insel. Mehrere Straßen waren zeitweise unpassierbar.