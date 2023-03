Nach dem Schneechaos der vergangenen Woche hat innerhalb nur weniger Tage der Frühling Einzug auf Mallorca erhalten. Dies ist nun auch noch nach Sonnenuntergang spürbar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in einigen Regionen der Insel Nachtwerte um die 15 Grad gemessen. So wurden am Leuchtturm in Capdepera Temperaturen von 14,1 Grad registriert, in Banyalbufar 12,2 Grad, in Colònia de Sant Pere 13 Grad und in Llucmajor 11,9 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es frühlingshaft auf Mallorca.

Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet wurde am Mittwoch tagsüber in einigen Orten sogar die 25-Grad-Marke geknackt. So verzeichnete Port de Pollença 24,3 Grad, in Pollença sind 25,9 Grad registriert worden. Auch in Palma wurden Werte über 20 Grad gemessen, in Banyalbufar kletterte das Quecksilber auf 22 Grad, in Artà erreichten die Tagestemperaturen 21,4 Grad, in Son Servera wurden 21,8 Grad registriert. Der Donnerstag startete in einigen Regionen noch bewölkt, im Laufe des Tages setzt sich aber überwiegend die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen erneut Werte bis zu 20 Grad. Nachts sinkt das Quecksilber auf milde 12 Grad. Das Wochenende wird sonnig und frühsommerlich. Obwohl die Wassertemperatur im Mittelmeer nur um die 14 Grad beträgt, verleiten die Außentemperaturen den Ein oder Anderen sicherlich zu einem erfrischenden Bad. Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes sind in einigen Gebieten nämlich Werte bis zu 26 Grad möglich. Auch in der kommenden Woche bleiben die frühlingshaften Temperaturen der Insel vorerst erhalten. Laut aktuellen Prognosen pendeln sich die durchschnittlichen Tageswerte im März bei 17 Grad ein, die Nächte bleiben 9 Grad mild. Regen ist vorerst nicht in Sicht.